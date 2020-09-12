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Российская газета
Российская газета

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Минобрнауки следит за ситуацией с коронавирусом в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Российской креативной неделе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.
ТАСС08:24
Подробнее о событии
РБК

В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

РБК09:26
URA.Ru

Минобрнауки раскрыло ситуацию с коронавирусом в вузах

URA.Ru08:27
Телеканал 360°

Вспышек коронавируса в вузах не было с начала учебного года — Минобрнауки

Телеканал 360°09:22
RT на русском

Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах

RT на русском09:11
Коммерсантъ

Больше 100 тыс. студентов не могут въехать в Россию из-за коронавируса

Коммерсантъ09:26
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

ТАСС08:24
РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

РИА Новости08:22

Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSport03:05
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы

Американские власти считают, что Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и украинец Андрей Деркач оказывают «вмешательство» в президентские выборы, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.
Evo-rus.comвчера в 06:51
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