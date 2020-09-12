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Российская газета
Российская газета

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Минобрнауки следит за ситуацией с коронавирусом в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Российской креативной неделе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.
ТАССвчера в 08:24
Подробнее о событии
РБК

В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

РБКвчера в 09:26
Коммерсантъ

Больше 100 тыс. студентов не могут въехать в Россию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 09:26
RT на русском

Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах

RT на русскомвчера в 09:11
Телеканал 360°

Вспышек коронавируса в вузах не было с начала учебного года — Минобрнауки

Телеканал 360°вчера в 09:22
URA.Ru

Минобрнауки раскрыло ситуацию с коронавирусом в вузах

URA.Ruвчера в 08:27
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

ТАССвчера в 08:24
РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

РИА Новостивчера в 08:22

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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После Меркель американцы атакуют Эрдогана

По мнению американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта, напряжение в отношениях двух стран было связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана и поддержкой американцами в Сирии и Ираке курдов.
REGNUMвчера в 05:53
1

Жительница спросила РПЦ о заброшенных храмах в Забайкалье

Участница публичных слушаний по вопросу передаче трёх земельных участков в религиозное пользование, задала вопрос о плохом состоянии некоторых религиозных объектов в Забайкалье, приведя в пример храм в селе Калинино.
ZAB.RUвчера в 05:30
3

«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSportвчера в 03:05
4

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины

Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.
РИА Новостивчера в 15:07
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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