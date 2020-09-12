Минобрнауки следит за ситуацией с коронавирусом в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

С чего всё началось Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС. ТАСС вчера в 08:24