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Минобрнауки: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября

Как рассказала глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает в начале учебного года в отечественных вузах будут постоянно проводить измерения температуры и дезинфицирования воздуха.В источнике
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Коммерсантъ

Ношение масок будет обязательным в вузах

Коммерсантъ06:02
РБК

Фальков заявил о начале учебного года в большинстве вузов в очном формате

РБК07:38
Lenta.ru

Раскрыты подробности начала нового учебного года в российских вузах

Lenta.ru06:03
Газета.Ru

Фальков сообщил, что учеба в вузах начнется 1 сентября в очном формате

Газета.Ru09:12
ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

ТАСС05:54
РИА Новости

Фальков: студенты-иностранцы будут допускаться к обучению после карантина

РИА Новости06:00
КП - Тверь

Коронавирус в Тверской области: Как будут учиться студенты и откроют ли для иногородних общежития

КП - Тверьвчера в 18:00

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Эксперт рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Предотвратить вторую волну распространения коронавируса в России в текущем году не получится, если сохраняющиеся ограничительные меры, такие как использование средств индивидуальной защиты, не будут соблюдаться, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
ТАСС11:07

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42