Минобрнауки: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
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Как рассказала глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает в начале учебного года в отечественных вузах будут постоянно проводить измерения температуры и дезинфицирования воздуха.В источнике
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