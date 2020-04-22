Общество
ТАССМинобрнауки обсуждает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения
Министр сообщил, что ранее эти вопросы обсуждались на встрече с представителями Российского союза ректоров, Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации "Глобальные университеты". "Мы обязательно озвучим все те решения [по поддержке студентов], которые будут приняты", - добавил Фальков.
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Универсального решения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс.
— Валерий Фальков, российский депутатLenta.ru 04:58
с чего всё началось
Минобрнауки России прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов, но универсального решения быть не может. Об этом заявил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на онлайн-брифинге.ТАСС05:08
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