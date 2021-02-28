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Минприроды Германии заявило о поддержке «Северного потока — 2»

Германия не может отказаться от «Северного потока — 2» и совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.В источнике
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Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии, заявила
 в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
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