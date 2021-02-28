Германия не может отказаться от «Северного потока — 2» и совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.

С чего всё началось Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии, заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. РБК вчера в 05:50