Минприроды Германии заявило о поддержке «Северного потока — 2»
Германия не может отказаться от «Северного потока — 2» и совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.В источнике
С чего всё началось
Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии, заявила
в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
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