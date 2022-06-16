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Минприроды Канады заявило о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»

Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.
РИА Новости
"Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению", - приводит агентство слова пресс-секретаря ведомства.
РИА Новости
15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
ТАСС
В среду "Газпром" об остановке еще одной газотурбины Siemens на "Портовой" и сокращении поставок до 67 миллионов кубометров газа в сутки.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Канаде сообщили о переговорах с ФРГ по турбинам для «Северного потока»
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