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Правительство РФ определит перечень правил, которые будут применяться для организации работы фонда расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Результатом должно стать облегчение доступа к централизованному вывозу мусора.

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С чего всё началось Сор на вынос: в России хотят снизить тариф за вывоз мусора до 5% Пополнение из казны В России хотят создать фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). Это следует из поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», разработанных Минприроды и «Российским экологическим оператором» (ППК «РЭО»). Известия вчера в 17:01