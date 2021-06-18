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Минприроды РФ разработало поправки, которые снизят плату за вывоз мусора

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Правительство РФ определит перечень правил, которые будут применяться для организации работы фонда расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Результатом должно стать облегчение доступа к централизованному вывозу мусора.В источнике

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Сор на вынос: в России хотят снизить тариф за вывоз мусора до 5%

Пополнение из казны В России хотят создать фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). Это следует из поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», разработанных Минприроды и «Российским экологическим оператором» (ППК «РЭО»).
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