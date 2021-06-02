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Экономика

Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей

Более 1 триллиона рублей потребуется России для реализации проекта по «генеральной уборке» окружающей среды. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.В источнике
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Накануне.Ru

С чего всё началось

«Обеспеченность золотом при текущем уровне добычи — порядка 40 лет»

Обеспеченность России золотом при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей

Национальная служба новостей02:15

В минприроды РФ назвали стоимость «генеральной уборки» страны

БИЗНЕС Online02:59

В Минприроды оценили расходы на проект по «генеральной уборке» в России

RT на русском02:31

В Минприроды оценили, во сколько обойдется «генеральная уборка» в России

РИА Новости02:20

Подсчитана стоимость генеральной уборки в России

Lenta.ru04:28

Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России необходимо более 1 трлн рублей

ТАСС01:28

В Минприроды оценили затраты на «генеральную уборку» России

РЕН ТВ17:58
Интересное

В Госдуме ответили на требование немецких экологов по «Северному потоку-2»

Климат «по определению» не может пострадать от работы газопровода «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев в ответ на требование немецких экологов остановить строительство «Северного потока-2».
Lenta.ru07:36

Минобороны России заявило, что НАТО под прикрытием учений поставит на Украину оружие

Современное оружие и боеприпасы будут поставлены под прикрытием учений Sea Breeze - 2021 украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.
ТАСС05:14

В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19

В августе прошлого года ФМБА получило сразу три патента в рамках разработки "Лейтрагина": о лечении COVID-19, о профилактике пневмонии и тяжелых осложнений, о применении в сочетании с другим лекарством.
РИА Новости03:30

ВОЗ, ВТО и МВФ выступили за справедливое распределение вакцин от COVID-19

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство по обеспечению справедливого распределения вакцин и прекращению пандемии COVID-19, говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Интерфаксвчера в 16:42

Запрещённую в России Tell Me Why раздают бесплатно в Steam и на Xbox

Забрать интерактивную драму в трёх эпизодах можно в Steam и Microsoft Store для Xbox и Windows 10, однако в России и множестве других стран игру не выпускали — официально ни издатель, ни разработчики до сих пор не комментировали это.
Игромания.рувчера в 12:09

Черчесов ответил на критику Колоскова и Боярского о шансах сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критические заявления почетного президента РФС Вячеслава Колоскова и народного артиста Михаила Боярского, которые по итогу товарищеского матча против Польши (1:1) скептически отозвались о шансах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.
Матч ТВ19:18