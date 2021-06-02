Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей
Более 1 триллиона рублей потребуется России для реализации проекта по «генеральной уборке» окружающей среды. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.В источнике
С чего всё началось
«Обеспеченность золотом при текущем уровне добычи — порядка 40 лет»
Обеспеченность России золотом при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов.
Известия17:01
Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей
Национальная служба новостей02:15