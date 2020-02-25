Экономика
КоммерсантъМинприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. Оно предложило обязать бизнес взять на себя расходы на 100% утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.
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Минприроды: расширенная ответственность производителей не приведет к скачку цен
Будущее России. Национальные проекты04:44
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