Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. Оно предложило обязать бизнес взять на себя расходы на 100% утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Происшествия При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.

Общество Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.

Политика США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС) Доктор Энн Шукет.

Политика Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

Теннис Теннисистка Шарапова завершила карьеру Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

Космос Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.

Здоровье В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Случаи заражения пневмонией за пределами Китая, по последним данным, зафиксированы в 33 странах, число достигло 2 тыс. 459, скончались 34 человека.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.