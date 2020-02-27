Минприроды доработало концепцию реформы расширенной ответственности производителей и направило ее в правительство, сообщило министерство.

с чего всё началось

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. Оно предложило обязать бизнес взять на себя расходы на стопроцентную утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

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