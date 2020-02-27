Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. Оно предложило обязать бизнес взять на себя расходы на стопроцентную утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.
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с чего всё началось

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Минприроды доработало концепцию реформы расширенной ответственности производителей и направило ее в правительство, сообщило министерство.
Ведомостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта

РИА Новости03:11

В России нашли радикальный способ решить проблему мусора

Lenta.ru02:57

Игра в фантики

Российская газетавчера в 10:12

«Ведомости»: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

ТАССвчера в 18:50

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

РБКвчера в 16:26

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Ведомостивчера в 16:21

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Коммерсантъвчера в 18:59
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Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов

Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Форпост Северо-Запад 10:25
Общество

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:56
Политика

Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Общество

Вице-президент Ирана заболела коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:05
Общество

Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом

Газета.Ru 11:46
Политика

Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
RT на русском вчера в 10:15
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
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Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Хоккей

«Трактор» дома победил «Металлург»

Металлург завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков.
Советский спорт 11:13
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Роспотребнадзор: коронавирус распространяется через воду

Для предохранения от заражения коронавирусом следует чаще мыть лицо и руки, протирать гаджеты, пользоваться чистой посудой и содержать дом в чистоте.
Pravda.Ru вчера в 12:55
Политика

В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Интерфакс вчера в 16:45
Финансы

Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
РБК 11:57
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
RT на русском 10:18
Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.
Volgogradru 07:16
Хоккей

«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 01:05
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт 07:05
Происшествия

Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове

В Харькове 53 человека были задержаны после массовой драки на рынке «Барабашово».
РБК 10:58
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
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