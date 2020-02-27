Экономика
КоммерсантъМинприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля. Оно предложило обязать бизнес взять на себя расходы на стопроцентную утилизацию упаковки и товаров, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.
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с чего всё началось
Минприроды доработало концепцию реформы расширенной ответственности производителей и направило ее в правительство, сообщило министерство.Ведомостивчера в 16:21
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Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов
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Происшествия
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Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
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Для предохранения от заражения коронавирусом следует чаще мыть лицо и руки, протирать гаджеты, пользоваться чистой посудой и содержать дом в чистоте.
Политика
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Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.
Финансы
Курс евро впервые за полгода превысил ₽73
Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Религия
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Теннис
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.
Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Спорт
Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти
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Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове
В Харькове 53 человека были задержаны после массовой драки на рынке «Барабашово».
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После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.