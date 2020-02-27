Экономика
РБКМинприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
В новой концепции РОП администраторами механизма станут Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба (для импортных товаров и упаковки). Это снизит возможность таких манипуляций, говорится в документе Минприроды. Ведомство предлагает вводить усовершенствованный механизм РОП поэтапно.
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с чего всё началось
Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.Ведомостивчера в 16:21
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