Политика
Вести.RuМинприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает телеканал "Россия 24". По словам представителя ведомства, в этом году они наблюдают аномально жаркую температуру.
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Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
Кадыров поручил разработать план поэтапной отмены ограничений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией оценить возможность поэтапной отмены ограничений в республике.
RT на русском 10:24
Общество
Правительство изменило сроки сдачи СЗВ-ТД
Постановление Правительства РФ, вводящее новый порядок сдачи СЗВ-ТД, вступает в силу со дня официального опубликования.
Главная книга 10:04
Общество
ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Происшествия
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП
Российская газета 04:17
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Происшествия
На Украине завершили следствие по делу о гибели Екатерины Гандзюк
Левин скрывался от следствия в Болгарии, но был экстрадирован на Украину весной этого года.
SM News 10:06
Финансы
ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар минус 22 копейки, евро плюс 51 копейка
Правда, евро подорожал на 50 копеек, и будет стоить 80 рублей 76 копеек.
ИА Клерк.Ру 08:58
Гаджеты
Xiaomi собралась выпустить новый 5G-смартфон
Именно ВС получит 33-ваттный модуль зарядки, тогда как АС достанется модуль на 22,5 Вт. В остальном, насколько можно судить по скудному описанию, оба смартфона похожи и построены на чипе Dimensity 1000 от MediaTek, который поддерживает работу в сетях 5G на скорости 4,7 Гбит / с. Под какой маркой будет выпущен девайс – Xiaomi или Redmi – пока что неизвестно.
Faktom 10:13
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Авто
Новое купе BMW 2-Series показали на фото
Немецкий автомобильный гигант BMW приступил к работе по выпуску усовершенствованной компактной модели 2-Series.
Faktom 04:56
Политика
Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»
Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Здоровье
В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек
В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей.
Новый День 03:32
Происшествия
В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом
За сутки в Волгоградской области зарегистрировали гибель еще одной жительницы региона с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам зампредседателя облздрава Николай Алимов.
Российская газета 05:15
Общество
Министерство просвещения может снова перенести срок сдачи ЕГЭ
Единый госэкзамен в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Киберспорт
В этом году симулятор WWE 2K заменит аркадный броул от Saber Interactive
2K Games анонсировала аркадный броул WWE 2K Battlegrounds, который в этом году будет заменять номерной симулятор WWE 2K.
Игромания.ру 10:21
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27