Лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает телеканал "Россия 24". По словам представителя ведомства, в этом году они наблюдают аномально жаркую температуру.

Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

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