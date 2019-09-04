Политика
Российская газетаМинприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике. В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров.
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с чего всё началось
Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.РИА Новости21:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:16, Вашингтон
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Московский Комсомолец Чита 21:44
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В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Экономика
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Происшествия
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"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
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Google выпустила релизную версию Android 10
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Экономика
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РБК 11:28
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
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Российская газета 10:15