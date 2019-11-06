Политика

Российская газетаРоссийская газетаМинприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Читать в источнике
Комментировать301
с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует
 распоряжение правительства.
Ведомости03:25

Подробнее о событии

Курировавший реформу обращения с отходами замглавы Минприроды покинул пост

ТАСС03:39

Курировавший мусорную реформу замглавы Минприроды ушел в отставку

Интерфакс06:38

В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы

РБК05:57

В Минприроды оценили ход мусорной реформы после ухода ее куратора

Газета.Ru07:45

Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы

RT на русском07:04

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Ведомости03:25

Минприроды внесло кандидатуру нового куратора мусорной реформы

РИА Новости03:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика

Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Политика

Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов

По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
ТК Звезда 06:50
Футбол

Клопп обвинил ФИФА и УЕФА в желании заработать в ущерб здоровью игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обвинил футбольные инстанции - ФИФА, УЕФА и Английскую премьер-лигу - в желании заработать денег в ущерб здоровью футболистов.
Газета.Ru 04 ноября в 10:58
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Футбол

«Локомотив» определился с формой на матч против «Ювентуса»

«Локомотив» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» сыграет в гостевом комплекте формы.
Sport24.ru 02:58
Культура

В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Общество

Россияне стали меньше доверять полиции

Число граждан России, доверяющих полиции своего региона, с 2017 до 2019 года увеличилось на 13 п.п. и составляет 54%.
News.ru 07:00
Экономика

Экспорт автомобилей из России вырос на треть

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 04:38
Армия и оружие

Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.
Московский Комсомолец 06:10
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Футбол

Венгер согласился возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить «Баварию».
Sportbox.RU 04:53
Спорт

Норвежский лыжник Клебо рассказал об отношениях с Большуновым

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своих отношениях со своим главным соперником россиянином Александром Большуновым.
RT на русском 07:09
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Гаджеты

В России теперь можно взять iPhone в аренду

В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro.
Computerworld Россия 05:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Общество

РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах

Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, который ранее предложил кабмин.
РБК вчера в 23:16
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное