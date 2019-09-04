Общество
REGNUMМинприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе. Именно в Сибири зафиксирован наибольший объём выбросов от стационарных источников загрязнения — 30,6% от общероссийского показателя.
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с чего всё началось
«Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещённом на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 20:47
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78.ru 02:55
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