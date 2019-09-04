с чего всё началось

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе. Именно в Сибири зафиксирован наибольший объём выбросов от стационарных источников загрязнения — 30,6% от общероссийского показателя.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

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Происшествия В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Общество Большинство ростовчанок имеют четвертый размер груди Самым распространенным размером груди в Ростове-на-Дону оказался 85D, что соответствует четвертому, сообщает Avito.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

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Космос На 1-м энергоблоке Белорусской АЭС прошли гидравлические испытания трубопроводов и оборудования 1-го контура Как сообщается, специалисты уже приступили к выполнению испытаний систем безопасности на уплотненный 1й контур, также перенесенных с подэтапа А-3.1, после чего гидравлическим испытаниям на прочность и плотность подвергнутся трубопроводы и оборудования 2го контура на давление 11,5 МПа, выполнить которые планируется в 1й декаде сентября 2019 г.

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Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Футбол Луис Суарес: Неймар сделал всё, чтобы вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар сделал все возможное для того, чтобы вернуться в состав «Барселона», считает уругвайский нападающий каталонской команды Луис Суарес, его слова приводит 4 сентября AS.

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Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.