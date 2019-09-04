с чего всё началось

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.

Единоборства Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.

Политика В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Экономика Трампа накрыл припадок ярости из-за действий Китая Глава США Дональд Трамп впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы на импорт в ответ на аналогичные действия американской стороны.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Происшествия В Пскове иномарка врезалась в остановку с людьми Утром в среду, 4 сентября, в Пскове автомобиль Chevrolet Cruze врезался в остановку общественного транспорта, передаёт РИА Новости.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

Происшествия Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Политика Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.

Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Политика Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.

Экономика Орешкин предложил в 20 раз снизить стоимость банкротства физлиц Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые снизят стоимость процедуры банкротства граждан с 200 000 руб. до 10 000 руб.

Политика Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.

Происшествия Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство «целительницы» В Ульяновске суд приговорил местную жительницу к 8,5 годам колонии общего режима за убийство псевдоцелительницы.

Шоу-бизнес Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано» Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.

Политика Лукашенко обсудил с госсекретарём Совбеза итоги визита Болтона в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и последующие переговоры в Варшаве.

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Кино Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной Похороны Народной артисткой РСФСР Зинаиды Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни, пройдут 6 сентября на Николо-Архангельском кладбище Москвы.