Общество
ИзвестияМинприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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с чего всё началось
- Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, - говорится в докладе, размещенном на официальном сайте ведомства.Российская газета02:10
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Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
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В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Экономика
Трампа накрыл припадок ярости из-за действий Китая
Глава США Дональд Трамп впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы на импорт в ответ на аналогичные действия американской стороны.
Наша версия 08:30
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
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РИА Новости 05:33
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео
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Происшествия
В Пскове иномарка врезалась в остановку с людьми
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Политика
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Газета.Ru 06:53
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
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Медиазона вчера в 03:43
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Политика
Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность
По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.
Rostov gazeta вчера в 07:36
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Экономика
Орешкин предложил в 20 раз снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые снизят стоимость процедуры банкротства граждан с 200 000 руб. до 10 000 руб.
Право.ру 05:45
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47
Происшествия
Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство «целительницы»
В Ульяновске суд приговорил местную жительницу к 8,5 годам колонии общего режима за убийство псевдоцелительницы.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей.
Дни24 08:14
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
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Шоу-бизнес
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Политика
Лукашенко обсудил с госсекретарём Совбеза итоги визита Болтона в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и последующие переговоры в Варшаве.
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Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Кино
Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Похороны Народной артисткой РСФСР Зинаиды Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни, пройдут 6 сентября на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
Российская газета 07:26
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).
РБК 00:05
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28