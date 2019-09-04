Общество

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Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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с чего всё началось
«Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится
 в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещённом на сайте ведомства.
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В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами

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Терапевтический корпус больницы в Струнино сдадут в эксплуатацию на месяц раньше срока

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