Общество
ИзвестияМинприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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с чего всё началось
«Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещённом на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 20:47
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