с чего всё началось

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Здоровье Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Гаджеты «Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.

Происшествия Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Экономика В ЦФО сформировано более 200 инвестпроектов «Инвестсовет сформировал портфель из 208 проектов на сумму более 15 миллиардов долларов», — сказал полпред.

Происшествия Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

Происшествия В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

Политика Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.

Театры Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.

Шоу-бизнес Тарасов сообщил о беременности Костенко Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.

Политика Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.