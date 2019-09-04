Общество
ВедомостиМинприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.
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с чего всё началось
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.Известиявчера в 21:40
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На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.
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Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян»
Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.
РИА Новости 03:50
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Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11
Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
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Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
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Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
В посольстве РФ возмутились словами Джонсона о Второй мировой войне
В своем заявлении Борис Джонсон затронул обстоятельства начала Второй мировой войны, отметив, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
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Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Происшествия
Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве
Известия вчера в 16:15
Технологии
Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы
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РБК 05:00
Армия и оружие
Шойгу заявил о новой стадии развития российско-китайских отношений
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся сделал заявление о том, что отношения между двумя странами вступают в новую стадию своего развития.
ПолитРоссия 05:25
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
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Кино
Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
МР7.ру 05:26
Политика
Украине предложили дать «особый статус» в ЕС
Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе.
Lenta.ru 05:16
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Гаджеты
IFA 2019: мышь Logitech MX Master 3 получила электромагнитное колесо прокрутки
Компания Logitech в преддверии выставки IFA 2019 анонсировала любопытную новинку — мышь MX Master 3, которая может обмениваться данными с компьютером тремя способами.
3DNews 05:05
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Футбол
Лукас Сантос: «Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантонс рассказал о первых впечатлениях от новой команды.
Спорт-Экспресс вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз
О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Экономика сегодня 03:57
Армия и оружие
Эрдоган осудил США за авиаудар по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, прошедшей в Анкаре, выступил с осуждением США, нанесших авиаудар по сирийскому Идлибу.
Военное дело вчера в 14:51