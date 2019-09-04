с чего всё началось

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

Экономика На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.

Общество Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян» Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.

Гаджеты Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11 Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Общество Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Политика В посольстве РФ возмутились словами Джонсона о Второй мировой войне В своем заявлении Борис Джонсон затронул обстоятельства начала Второй мировой войны, отметив, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.

Армия и оружие Шойгу заявил о новой стадии развития российско-китайских отношений Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся сделал заявление о том, что отношения между двумя странами вступают в новую стадию своего развития.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Кино Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Политика Украине предложили дать «особый статус» в ЕС Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе.

Шоу-бизнес Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги «Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Гаджеты IFA 2019: мышь Logitech MX Master 3 получила электромагнитное колесо прокрутки Компания Logitech в преддверии выставки IFA 2019 анонсировала любопытную новинку — мышь MX Master 3, которая может обмениваться данными с компьютером тремя способами.

Общество The Economist обновил список самых комфортных городов мира В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.

Шоу-бизнес Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Экономика МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.