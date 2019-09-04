с чего всё началось

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Здоровье В Ульяновской областной больнице появится новое оборудование стоимостью почти 300 млн рублей Новое оборудование на 146 млн рублей медицинское учреждение закупит еще до конца этого года, и еще на 150 млн — в 2020 году, сообщает ТАСС.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Экономика Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Здоровье Система здравоохранения уже рухнула — мнение По мнению Коновала, следует вернуться к нормальной бюджетной модели здравоохранения, принятой во многих государства ЕС: следует ввести единую систему окладов и систему надбавок.

Политика Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2» Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

Происшествия Владельцу «Нового потока» Мазурову предъявили новое обвинение Следствие предъявило ранее арестованному по делу о мошенничестве владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) обвинение в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Путин поручил установить доплаты медработникам первой помощи В России медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут установлены дополнительные выплаты.

Экономика В России на 7% выросла стоимость авиабилетов Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Глава Ростуризма назвала «абсолютный приоритет» работы агенства Федеральное агентство по туризму намерено сосредоточиться на развитии внутреннего туризма как "абсолютном приоритете" своей работы, заявила глава ведомства Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме.

Политика США ввели санкции против иранского космического агентства Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Гаджеты Яндекс.Браузер получил новый музыкальный плеер В Яндекс.Браузере появился плеер, который помогает управлять воспроизведением музыки на сайтах.

Наука Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Экономика СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.

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Политика Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

Экономика Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Политика В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки» В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.