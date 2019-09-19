В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

Запасы золота ведомство оценивает в 0,61 триллиона рублей, железной руды - в 1,24 триллиона, коксующегося угля - в 1,85 триллиона рублей. Общая рыночная стоимость российских полезных ископаемых в стране, по мнению ведомства, составляла на конец 2018 года 93,4 триллиона рублей.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Происшествия Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Общество Ректоров уральских вузов подозревают в плагиате Антирейтинг составлялся на основе нескольких критериев: наличие плагиата в диссертации и количество некорректных научных публикаций ректора, а также число недоброкачественных диссертаций и публикаций работников университета.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Политика Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Футбол «Локомотив» победил «Байер» в Лиге чемпионов На 37-й минуте Дмитрий Баринов воспользовался ошибкой вратаря "Байера" и вывел свою команду вперед - 2:1. Отметим, что последний раз "Локомотив" одерживал гостевую победу в Лиге чемпионов в 2002 году – тогда "железнодорожники" на выезде обыграли турецкий "Галатасарай".

Общество В российских регионах отметили нехватку работников В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков и сборщиков, возглавляют список врачи.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.

Наука Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Футбол УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первого тура ЛЧ Стали известны номинанты на звание лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.