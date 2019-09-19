Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМинприроды оценило стоимость всей российской нефти

Запасы золота ведомство оценивает в 0,61 триллиона рублей, железной руды - в 1,24 триллиона, коксующегося угля - в 1,85 триллиона рублей. Общая рыночная стоимость российских полезных ископаемых в стране, по мнению ведомства, составляла на конец 2018 года 93,4 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
РБКвчера в 17:00

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Минприроды оценило всю нефть России в $1 трлн

ПРАЙМ03:12

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

РБКвчера в 17:00

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

ТАСС00:39

Оценка запасов нефти в России повышена почти вдвое

Московский Комсомолец00:58

Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн

Коммерсантъвчера в 18:36

В Минприроды назвали стоимость всей российской нефти

РЕН ТВвчера в 17:57

Подсчитана стоимость всей российской нефти

Lenta.ru01:59
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Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

Украинские силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, а также стрелял в воздух.
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Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

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В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
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Шоу-бизнес

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РИА Новости 02:01
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об потере военного превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Политика

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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
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Общество

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Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
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В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину

Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.
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Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

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Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
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Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
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«Динамо» Киев — «Мальме»: что продемонстрируют скандинавы?

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 19 сентября киевское «Динамо» принимает «Мальмё».
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

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Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
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Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

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