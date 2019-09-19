Энергетика
Российская газетаМинприроды оценило стоимость всей российской нефти
Запасы золота ведомство оценивает в 0,61 триллиона рублей, железной руды - в 1,24 триллиона, коксующегося угля - в 1,85 триллиона рублей. Общая рыночная стоимость российских полезных ископаемых в стране, по мнению ведомства, составляла на конец 2018 года 93,4 триллиона рублей.
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В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.РБКвчера в 17:00
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