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Газета.Ru
Газета.Ru

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.В источнике
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UfaTime.ru

Минприроды поддержало идею присвоить Куштау статус заповедника

UfaTime.ru05:29
МедиаКорСеть

Хабиров попросил Минпророды РФ присвоить Куштау статус особо охраняемой территории

МедиаКорСеть03:23
UfacityNews.ru

В Министерстве природы России поддержали предложение Радия Хабирова по созданию заповедника на Куштау

UfacityNews.ru05:03
Башинформ

В Минприроды России одобрили идею создания охраняемой зоны на горе Куштау

Башинформ04:29
Эхо Москвы в Уфе

Министерство природы России поддержало присвоение шихану Куштау охранного статуса

Эхо Москвы в Уфе05:25
Реальное время

Глава Башкирии попросил признать Куштау особо охраняемой территорией

Реальное время03:59
РИА Новости

Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау

РИА Новости02:43

Сергей Тихановский примет участие в возможных новых выборах президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов, но думает, что кандидатом может стать ее муж Сергей Тихановский.
ТАСС05:22
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Глава алтайского Минздрава прокомментировал скандалы и увольнения в больнице скорой помощи

Почему уволился Владислав Бомбизо Министр подтвердил информацию "Политсибру" о том, что Бомбизо уволился по собственному желанию, однако систему здравоохранения не покинул, оставшись преподавателем медуниверситета и главным хирургом региона.
ПолитСиб.Ру05:29

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

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РБК03:30
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

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ФАНвчера в 03:06
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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