Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау
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Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.В источнике
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Министерство природы России поддержало присвоение шихану Куштау охранного статуса
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