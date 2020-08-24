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Газета.Ru
Газета.Ru

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава Башкирии попросил признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения. Об этом журналистам сообщил представитель Минприроды, передает корреспондент РБК.
РБК02:56
Подробнее о событии
Известия

Минприроды поддержало идею создания охраняемой зоны на горе Куштау

Известия03:37
МедиаКорСеть

Хабиров попросил Минпророды РФ присвоить Куштау статус особо охраняемой территории

МедиаКорСеть03:23
РИА Новости

Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау

РИА Новости02:43
Коммерсантъ

Власти Башкирии попросили признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Коммерсантъ02:59
РБК

Глава Башкирии попросил признать гору Куштау особо охраняемой территорией

РБК02:56
Газета.Ru

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Газета.Ru03:15
Интерфакс

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Интерфакс02:41

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
РИА Новости02:57
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Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
1

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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Признанный виновным в убийстве 9-летней девочки в Саратове осужден на пожизненный срок

Суд в Саратове признал Михаила Туватина виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и приговорил его к пожизненному заключению.
ТАСС04:26
1

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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Кредиторы просят заменить штрафы двумя неделями размышлений

Кредиторы просят заменить штрафы двумя неделями размышлений Участники финансового рынка просят доработать законопроект, предполагающий введение штрафа за навязывание заемщикам дополнительных услуг в двукратном размере от их стоимости.
Коммерсантъ18:31

Работники изолятора в Минске тайно вывозят жертв пыток за город

Задержанные во время несанкционированных акций протеста в Минске и доставленные в следственный изолятор на улице Окрестина выбегали оттуда в ужасе и прибывали в шоковом состоянии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров палаточного лагеря, развернутого рядом с изолятором.
Live2403:42
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Умер актер Борис Христофоров из фильма «Три толстяка»

Читайте такжеУмер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме "Битва за Севастополь" Христофоров запомнился зрителям по роли в фильме "Три толстяка", где он сыграл одного из правителей города.
Общественное телевидение России04:14