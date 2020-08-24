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Газета.Ru
Газета.Ru

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.В источнике
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РИА Новости

Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау

РИА Новости02:43
UfacityNews.ru

В Министерстве природы России поддержали предложение Радия Хабирова по созданию заповедника на Куштау

UfacityNews.ru05:03
Башинформ

В Минприроды России одобрили идею создания охраняемой зоны на горе Куштау

Башинформ04:29
МедиаКорСеть

Хабиров попросил Минприроды РФ присвоить Куштау статус особо охраняемой территории

МедиаКорСеть03:23
РБК

Башкирия попросила Минприроды поменять статус горы Куштау после протестов

РБК02:56
ProUfu.ru

Минприроды России поддержало инициативу создания на Куштау охраняемой природной территории

ProUfu.ru06:28
Интерфакс

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Интерфакс02:41

МИД Франции: Лукашенко угрожает белорусскому народу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции, госсекретарь по делам Европы Клеман Бон заявил, что постановочное появление с автоматом Александра Лукашенко подтверждает: президент несет угрозу для своего народа.
Ruposters.ru08:43
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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