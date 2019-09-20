Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

Ранее в пятницу СМИ сообщили о корректировке Минприроды оценки стоимости 21 вида охотничьих животных, которая увеличилась с 0,6 миллиарда рублей в 2017 году до 267 миллиардов в прошлом году. Таким образом, стоимостная оценка всех охотничьих животных в России повысилась в 400 раз.

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