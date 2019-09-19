Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн

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В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
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