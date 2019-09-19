Энергетика
КоммерсантъМинприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:40, Вашингтон
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Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
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Шоу-бизнес
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Газета.Ru 16:01
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В Бразилии опыт с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Бразильские ученые признались, что эксперимент по внедрению в организм комаров гена, призванный уничтожить растущую популяцию этих насекомых, провалился.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
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Naked Science 16 сентября в 13:28
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Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
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Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
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