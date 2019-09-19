Энергетика
КоммерсантъМинприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
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Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 19:14
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Кино
Как болезнь сделала Клару Румянову главным голосом страны
Газета.Ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Политика
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
ТАСС вчера в 10:28
Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 13:30
Экономика
АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор
В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
Ведомости вчера в 23:37
Политика
Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС
Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM вчера в 07:33
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Космос
Первая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы
N+1 17 сентября в 04:08
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова
Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.
Комсомольская правда вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk вчера в 16:27
Армия и оружие
Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы
Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Политика
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой
Российская газета вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Костенко стала портнихой: Тарасовы запускают собственный бренд одежды
Судя по кадрам видеозаписи, Костенко вместе с мужем планирует запустить в массовую продажу одежду для всей семьи - мам, пап и детей.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:25
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань вчера в 06:13
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Здоровье
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Вечерняя Москва вчера в 09:28
Общество
Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России
Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Эхо Москвы вчера в 14:31