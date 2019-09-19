В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.

Футбол Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Здоровье Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Политика Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.

Волейбол Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0 12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.

Экономика АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.

Политика Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.

Футбол Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо» Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.

Армия и оружие Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Политика Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.

Шоу-бизнес Костенко стала портнихой: Тарасовы запускают собственный бренд одежды Судя по кадрам видеозаписи, Костенко вместе с мужем планирует запустить в массовую продажу одежду для всей семьи - мам, пап и детей.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.