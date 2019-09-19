Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн

В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
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Стала известна общая стоимость запасов российской нефти

NewInformвчера в 23:40

Общую стоимость полезных ископаемых РФ оценили в 93,4 трлн руб

Московский Комсомолецвчера в 17:48

Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн

Коммерсантъвчера в 18:36

В Минприроды назвали стоимость всей российской нефти

РЕН ТВвчера в 17:57

Стоимость всей российской нефти оценили в $1 трлн

Реальное времявчера в 22:15

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

РБКвчера в 17:00
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Футбол

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 19:14
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Кино

Как болезнь сделала Клару Румянову главным голосом страны

Газета.Ru вчера в 05:12
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Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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Политика

Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
ТАСС вчера в 10:28
Волейбол

Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0

12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат вчера в 13:30
Экономика

АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор

В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
Ведомости вчера в 23:37
Политика

Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС

Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM вчера в 07:33
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Космос

Первая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы

N+1 17 сентября в 04:08
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова

Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.
Комсомольская правда вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Кино

Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
Футбол

Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»

Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk вчера в 16:27
Армия и оружие

Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы

Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета вчера в 04:39
Политика

Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Российская газета вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Костенко стала портнихой: Тарасовы запускают собственный бренд одежды

Судя по кадрам видеозаписи, Костенко вместе с мужем планирует запустить в массовую продажу одежду для всей семьи - мам, пап и детей.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:25
Футбол

«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей

Коммерсантъ Казань вчера в 06:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
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Невролог рассказал, как пережить магнитные бури

Вечерняя Москва вчера в 09:28
Общество

Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России

Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
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