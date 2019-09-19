Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМинприроды оценило стоимость всей российской нефти

Запасы золота ведомство оценивает в 0,61 триллиона рублей, железной руды - в 1,24 триллиона, коксующегося угля - в 1,85 триллиона рублей. Общая рыночная стоимость российских полезных ископаемых в стране, по мнению ведомства, составляла на конец 2018 года 93,4 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
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Cтоимость разведанных полезных ископаемых в России удвоилась

РБК04:56

Минприроды оценило всю нефть России в $1 трлн

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Подсчитана стоимость всей российской нефти

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Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину

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Газета.Ru вчера в 21:43
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

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Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов

Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
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Космос

Создание космического лифта признали возможным

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Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
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Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
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Анна Цуканова-Котт и Александр Котт поженились после 12 лет отношений

Анна Цуканова-Котт и Александр Котт поженились после 12 лет отношений Актриса и режиссер прибыли в ЗАГС в компании самых близких друзей — Владимира Кристовского, Аглаи Тарасовой и других.
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