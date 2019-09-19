В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.

Экономика Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».

Политика Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Общество У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

Политика Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Происшествия В Грозном загорелся торговый центр В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.

Политика Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР «Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Происшествия В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».

Политика Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове «Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Политика Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об «оккупации» ничтожными Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Футбол «Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Футбол «Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Политика Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.

Общество Европа готовится принудить Россию платить Украине Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.

Общество В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.

Спорт Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.