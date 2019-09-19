Энергетика

ТАССТАССМинприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей. Это следует из материалов министерства. При этом оценка запасов газа изменилась примерно на четверть - с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей.
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с чего всё началось

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
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