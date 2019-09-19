Энергетика
ТАССМинприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей. Это следует из материалов министерства. При этом оценка запасов газа изменилась примерно на четверть - с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:26, Вашингтон
Футбол
Байер — Локомотив 1:2
Нева Спорт вчера в 13:53
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Происшествия
Трое омских подростков изнасиловали 14-летнюю девочку
Как стало известно, преступление было совершено в одном из сел области, когда школьница возвращалась домой.
Evo-rus.com 02:20
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
Lenta.ru 01:54
Общество
Во время отпуска Михаила Исаева началась реорганизация мэрии Саратова
Пикантности ситуации придает тот факт, что сам мэр Саратова Михаил Исаев находится в недельном отпуске за пределами региона.
Взгляд-инфо вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Врачи определились с лечением Анастасии Заворотнюк
Медики составили план терапии известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии.
iReactor 03:30
Происшествия
Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение
Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
REGNUM 08:37
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.
RT на русском 03:41
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Армия и оружие
Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Общество
Прокуратура нашла нарушения при реконструкции проспекта Кирова
Обнаружены нарушения во время проводимой реконструкции проспекта Кирова.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55
Футбол
Азмун может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить матч 10-го тура РПЛ с «Рубином», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу питерцев.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Происшествия
Пациент более двух суток провел в подвале красноярской больницы
Пациент больницы в Железногорске Красноярского края потерялся и более двух суток провел в подвальном помещении этого же лечебного учреждения, сообщила РИА Новости представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская.
РИА Новости 07:15
Технологии
В российских магазинах появится система «умной» витрины
ФедералПресс вчера в 21:33
Здоровье
Умирающий севастополец обратился к министру здравоохранения РФ
Инвалид 2-й группы Юрий Воробьев неоднократно обращался во все инстанции с просьба купить лекарства для лечения его редчайшей болезни.
Ruinformer.com 04:06
Технологии
Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ
Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 17 сентября в 02:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru вчера в 07:45
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Политика
ДНР уличила Украину в отказе от саммита в «нормандском формате»
Глава МИД ДНР, полпред Республики на переговорах Контактной группы в Минске Наталья Никонорова прокомментировала провал переговоров с Украиной.
Журналистская правда вчера в 10:33
Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 05:36
Общество
Сотрудникам компаний-должников выдадут невыплаченную зарплату без суда
Взыскать свою невыплаченную заработную плату сотрудники компании смогут без обращения в суд.
47 новостей 07:07
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51