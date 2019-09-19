Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн

В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил резкий рост стоимости всей нефти в России

Известия10:47

Сырьевые ресурсы России за год «выросли» вдвое

Московский Комсомолец10:41

Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн

Коммерсантъвчера в 18:36

Минприроды оценило всю нефть России в $1 трлн

ПРАЙМ03:12

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

ТАСС00:39

Cтоимость разведанных полезных ископаемых в России удвоилась

РБК04:56

В Минприроды назвали стоимость всей российской нефти

РЕН ТВвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Политика

Путин приехал в Ижевск на День оружейника

Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.
Российская газета 09:49
Авто

Tesla Model 3 вошла в число самых безопасных автомашин

SpeedMe 06:57
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
Super.ru 09:05
Кино

Шварценеггер записал шутливое видео с ножами для Сталлоне

Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.
ТК Звезда 11:54
Космос

Замечен необъяснимый космический феномен

Lenta.ru 13:06
Армия и оружие

Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Здоровье

В Волгограде провели уникальную операцию пациенту с эпилепсией

Уникальную для ЮФО операцию совместно провели специалисты областной клинической больницы, врачи волгоградского «ЭпиЦентра» и московские нейрохирурги.
ГТРК Волгоград-ТРВ 11:00
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Путешествия

Отели Антальи проверят на безопасность

Travel Russian News 09:54
Гаджеты

Huawei представил флагман без приложений Google

Китайская технологическая компания Huawei представила в Мюнхене новую флагманскую линейку смартфонов без популярных приложений от Google, таких как Chrome, YouTube и Google Play Store.
Коммерсантъ 13:21
Спорт

Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
Экономика

«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области

Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Авто

Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

SpeedMe 03:32
Происшествия

В Грозном произошел пожар в крупном ТЦ

ТАСС 13:47
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Энергетика

Дания опасается зависимости от российского газа

Евразия Daily 03:46
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод 06:02
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов

Неизвестные сообщили о минировании всех мостов, торговых центров и родильных домов в Киеве.
Газета.Ru 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное