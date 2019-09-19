Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruМинприроды оценило стоимость российской нефти в $1 трлн

Первый раз министерство оценило стоимость ресурсов два года назад, тогда она составляла 55,2 трлн рублей. По оценке ведомства, единица нефтяных запасов подорожала на 73% за год. Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018-й.
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с чего всё началось

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
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