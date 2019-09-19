В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

Первый раз министерство оценило стоимость ресурсов два года назад, тогда она составляла 55,2 трлн рублей. По оценке ведомства, единица нефтяных запасов подорожала на 73% за год. Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018-й.

Здоровье Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».

Происшествия Две девушки спасли томичку от насильника В Томске две девушки помогли томичке спастись от жителя села Тимирязевское, который впоследствии был арестован за совершение насильственных действий сексуального характера, сообщили НИА Томск в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Политика Завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу Трехсторонние консультации Российской Федерации, Евросоюза и Украины касательно транзита российского газа в Брюсселе завершились.

Кино Умер французский актер Шарль Жерар В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.

Шоу-бизнес Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.

Армия и оружие Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Игры Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.

Политика Трамп поручил расширить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп поручил Минфину страны существенно расширить санкции против Ирана.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Футбол «Краснодар» пропустил пять голов в стартовом матче Лиги Европы Матч первого тура группового турнира Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем» завершился крупным поражением российского клуба со счетом 0:5. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.

Транспорт Россияне массово отказываются от автомобилей из-за роста цен на бензин Растущие цены на бензин стали основной причиной массового отказа россиян от использования автомобилей.

Здоровье Названы опасные болезни, которые можно спутать с простудой Осень и холодная погода грозит простудами, когда каждый может принять распространенные симптомы с другими, более опасными и иногда смертельными болезнями.

Религия В РПЦ ответили Смирнову, предложившему не крестить ЭКО-детей Призыв протоиерея Димитрия Смирнова не крестить детей, которые рождены благодаря ЭКО, не согласуется с позицией церкви, заявил Владимир Легойда, официальный представитель РПЦ, в телеграмм-канале: "В документах нашей церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рождённого в результате суррогатного материнства".

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.

Космос Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Здоровье Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.

Политика РФ предложила турецким авиакомпаниям купить МС-21 и Superjet Турецким авиакомпаниям поступило предложение приобрести российские гражданские самолёты МС-21 и Sukhoi Superjet.