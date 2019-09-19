Энергетика
RuNews24.ruМинприроды оценило стоимость российской нефти в $1 трлн
Первый раз министерство оценило стоимость ресурсов два года назад, тогда она составляла 55,2 трлн рублей. По оценке ведомства, единица нефтяных запасов подорожала на 73% за год. Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018-й.
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с чего всё началось
В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:10, Вашингтон
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Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в РФ простейших лекарств
Из-за принятых недавно законов в российской медицине исчезли жизненно необходимые для лечения дешевые препараты, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан.
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Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
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«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ
Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:53
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Арью Старк и Джона Сноу задумывали сделать влюбленными
Автор романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин задумывал сделать героев сериала «Игра престолов» Арью Старк и Джона Сноу возлюбленными.
Мойка78 16:47
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В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
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Умер известный французский актер Шарль Жерар
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Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
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Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
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Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
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Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Армия и оружие
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Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 16:28
Политика
Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Происшествия
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 16:49
Происшествия
«Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу
Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никогда не являлся сотрудником футбольного клуба «Анжи», заявил ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинской команды Сергей Расулов.
Коммерсантъ 11:36
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 17 сентября в 07:39
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Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.
RT на русском 10:34
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Армия и оружие
Миротворцы ЦВО совершают марш в район проведения учений «Центр»
Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, совершили марш на станции погрузки для убытия на полигон Донгуз в Оренбургской области в район проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 15 сентября в 18:30
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Наука
Ранняя анемия при беременности связана с умственной усталостью, СДВГ и аутизмом у ребенка
В новом исследовании ученые выявили связь между более ранним диагнозом у матери и риском развития умственной отсталости, расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка.
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Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
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Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Экономика
Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии
Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину.
ТАСС 15:46
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
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