Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассчитывает, что решить вопрос по выплате "Норильским никелем" штрафа по принесенному компанией ущербу природе от разлива топлива на ТЭЦ-3 удастся в досудебном порядке. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

с чего всё началось

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин надеется на досудебное урегулирование "Норникелем" вопросов возмещения вреда окружающей среде, возникшего из-за аварии на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Об этом глава ведомства заявил в среду, передает "Интерфакс".

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