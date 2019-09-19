Энергетика
КоммерсантъМинприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
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В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.РБКвчера в 17:00
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
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В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего
В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» рассказал о том, за кого болеет в российском футболе, а также поделился мнением о тренере «Витесса» Леониде Слуцком.
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Городской репортер вчера в 05:50
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Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
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Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
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В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью
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