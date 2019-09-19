В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.

Политика Киев заявил о недопустимости неподписания контракта по транзиту газа Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона не допускает вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.

Политика Названа дата первой встречи Зеленского и Трампа Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится в Нью-Йорке 25 сентября, передает "Интерфакс".

Транспорт Третья ВПП «Шереметьево» приняла первый самолет Третья взлетно-посадочная полоса московского аэропорта "Шереметьево" приняла первый самолет, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Кино Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.

Происшествия В Грозном загорелся крупный торговый центр В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.

Общество Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Происшествия Голландского футболиста застрелили в Амстердаме В Амстердаме был убит 32-летний голландский футболист Келвин Мейнард.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Космос Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.

Политика Путин отметит День оружейника в Ижевске Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.

Происшествия В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Культура Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019» «Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.

Религия В РПЦ высказались против крещения родившихся от ЭКО детей В РПЦ высказались против процедуры крещения детей, родившихся в последствии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Политика Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Футбол Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Мальме» В матче 1-го тура в квартете В украинский клуб принимал на своем поле «Мальме» и добился победы со счетом 1:0.

Авто Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».

Политика Скалолазы не смогли забраться на стену Трампа на границе с Мексикой Напомним, обещание построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп дал еще во время предвыборной гонки в 2016 году.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.