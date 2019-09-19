Энергетика
КоммерсантъМинприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов при этом составила 71,7% от ВВП за 2018 год, отмечает издание. На момент публикации новости Минприроды не прокомментировало это сообщение.
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В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
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