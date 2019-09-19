В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

Минприроды повысило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года до 74,51 трлн рублей. Согласно данным ведомства, ранее этот показатель составлял 39,58 трлн рублей. Таким образом, оценка запасов нефти в России повышена в 1,9 раза.

Происшествия Детей из России облили горящим маслом в Турции В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Армия и оружие На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М» Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Общество На выходных москвичей ждет мокрый снег Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Армия и оружие Раскрыты технические характеристики истребителя МиГ-35 Одним из главных преимуществ МиГ-35 разработчик называет сниженную радиолокационную заметность, четырехуровневое резервирование каждого канала управления, а также авионику нового поколения.

Экономика Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.

Армия и оружие В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.

Футбол Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси» Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый пятилетний контракт с лондонским клубом.

Общество Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.

Футбол Газзаев: Поражения ЦСКА и «Краснодара» - удар по имиджу российского футбола Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал провалом старт российских клубов в Лиге Европы.

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.

Политика В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.

Футбол Уткин о разгромном поражении «Краснодара»: выводов не сделано Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал разницу в разгромных поражениях московского ЦСКА и «Краснодара» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии.

Энергетика Цены на нефть растут на открытии торгов Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.

Наука Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.

Общество В России могут отменить профессиональные праздники Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.

Общество В России начались продажи iPhone 11 В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Происшествия На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.

Волейбол Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.