Энергетика
News.ruМинприроды повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды повысило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года до 74,51 трлн рублей. Согласно данным ведомства, ранее этот показатель составлял 39,58 трлн рублей. Таким образом, оценка запасов нефти в России повышена в 1,9 раза.
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с чего всё началось
В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.РБК18 сентября в 17:00
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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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Специалисты из России в рамках Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией США.
ТАСС вчера в 19:20
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Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
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Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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Путин наградил двух сибирских сенаторов
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Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
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