Энергетика

News.ruNews.ruМинприроды повысило оценку запасов нефти в России

Минприроды повысило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года до 74,51 трлн рублей. Согласно данным ведомства, ранее этот показатель составлял 39,58 трлн рублей. Таким образом, оценка запасов нефти в России повышена в 1,9 раза.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
РБК18 сентября в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил резкий рост стоимости всей нефти в России

Известиявчера в 10:47

Сырьевые ресурсы России за год «выросли» вдвое

Московский Комсомолецвчера в 10:41

Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн

Коммерсантъ18 сентября в 18:36

Минприроды оценило всю нефть России в $1 трлн

ПРАЙМвчера в 03:12

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

ТАССвчера в 00:39

Cтоимость разведанных полезных ископаемых в России удвоилась

РБКвчера в 04:56

В Минприроды назвали стоимость всей российской нефти

РЕН ТВ18 сентября в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:58, Вашингтон
Наука

Переживших ледниковый период рачков нашли на юге Сибири

Faktom вчера в 05:46
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия

Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

На Сахалине медведь напал на сторожа одного из рыболовецких станов Смирныховкого района.
Газета.Ru 00:50
Происшествия

В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек

В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Армия и оружие

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

REGNUM 00:33
Футбол

Лудогорец — ЦСКА 5:1

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:51
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Политика

Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

РИА Новости вчера в 06:36
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM вчера в 01:19
Космос

Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости вчера в 12:07
Армия и оружие

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

Специалисты из России в рамках Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией США.
ТАСС вчера в 19:20
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Футбол

Мамаев может сегодня расторгнуть контракт с «Краснодаром»

Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. Мамаев не заявлен на матчи чемпионата России и еврокубков.
Газета.Ru вчера в 22:57
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС вчера в 08:45
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru вчера в 08:47
Политика

Путин наградил двух сибирских сенаторов

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами членов Совета федерации Владимира Лаптева и Татьяну Гигель, представляющих Новосибирскую область и Республику Алтай соответственно.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:58
Общество

Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.
ТАСС 00:10
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Армия и оружие

Британский авианосец «Принц Уэльский» впервые вышел в море

Второй британский авианосец типа «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) – «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) – впервые вышел в море на ходовые испытания, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
Взгляд.ру вчера в 23:43
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru вчера в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное