В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн. Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

с чего всё началось

Минприроды повысило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года до 74,51 трлн рублей. Согласно данным ведомства, ранее этот показатель составлял 39,58 трлн рублей. Таким образом, оценка запасов нефти в России повышена в 1,9 раза.

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