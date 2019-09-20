Экономика

ИзвестияИзвестияМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК19 сентября в 23:00

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Минприроды опровергло резкое подорожание охотничьих ресурсов в России

Российская газета20 сентября в 15:03

В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов

RT на русском20 сентября в 14:33

Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз

URA.Ru19 сентября в 23:54

Минприроды опровергло данные об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

ТАСС20 сентября в 11:50

Минприроды назвало главное богатство России

РЕН ТВ20 сентября в 07:25

Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК

РИА Новости20 сентября в 02:38

Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей

РБК20 сентября в 13:56
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Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

РИА Новости 19 сентября в 16:45
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Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новости вчера в 20:36
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В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

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РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

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Теннис

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BFM.ru вчера в 23:32
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

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Кино

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Ugpressa.ru вчера в 00:56
Армия и оружие

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Российская газета 19 сентября в 10:35
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
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Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

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РИА Новости вчера в 19:24
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В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
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Футбол

«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»

Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
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Футбол

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» победить «Монреаль»

Sport24.ru 01:07
Экономика

Две трети россиян имеют как минимум один кредит

Россияне теряют доходы шестой год подряд и вынуждены брать новые кредиты, чтобы расплатиться по текущим.
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Общество

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Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
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Американец погиб, делая предложение девушке

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Авто

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На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 20 сентября в 04:35
Общество

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РИА Новости 00:36
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
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