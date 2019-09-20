Экономика

REGNUMREGNUMМинприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей. Такую обновленную оценку по состоянию на конец 2018 года дало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
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