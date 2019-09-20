Экономика
REGNUMМинприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей. Такую обновленную оценку по состоянию на конец 2018 года дало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года.
Читать в источнике
Оценить357
с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:27, Вашингтон
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ вчера в 07:22
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Политика
Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 18:44
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Игры
Организатор DDoS-атак на серверы WoW Classic и Overwatch арестован
Игромания.ру 12:31
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Здоровье
Анна Минькова проверила работу поликлиник в пригороде Краснодара
Сегодня, 20 сентября, вице-губернатор без предупреждения посетила поликлинику №23 станицы Елизаветинской и обособленное подразделение городской поликлиники №12 в поселке Колосистом, где пообщалась с пациентами и врачами.
Краснодарские известия 07:27
Авто
Skoda начала производство первого гибридомобиля
На заводе Skoda в чешском городе Квасины начато производство 1-го гибридомобиля марки.
UsedCars.ru вчера в 09:15
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 18 сентября в 12:30
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Армия и оружие
Греция намерена закрыть проход российским кораблям в Средиземное и Чёрное моря
Российским военным кораблям и подводным лодкам могут закрыть проход из Чёрного в Средиземное море – данный вопрос активно обсуждается американской и греческой сторонами, при этом, учитывая данные издания «Fort Russ», Вашингтону и Афинам удалось добиться некоторых соглашений, которые создадут серьёзные проблемы для российского флота, который фактчиески окажется зажат в Чёрном море.
Avia.pro 18:38
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Общество
Х5 открыла первый магазин «Пятерочка» в новой концепции
До конца года Х5 планирует открыть еще шесть магазинов "у дома" в новой концепции в Москве и Московской области.
Интерфакс 12:54
Армия и оружие
Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.
Журналистская правда 04:15
Авто
Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России
Известия 12:43
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК 14:50
Культура
Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
Gazeta.SPb 17:10
Политика
США освободили от пошлин более 400 видов товаров из КНР
Соединенные Штаты временно исключили более 400 видов товаров из КНР из списка продукции, облагающейся пошлинам.
DP.RU 14:43
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56