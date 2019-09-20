Экономика

REGNUMREGNUMМинприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей. Такую обновленную оценку по состоянию на конец 2018 года дало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК19 сентября в 23:00

Подробнее о событии

Минприроды опровергло данные об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

ТАССвчера в 11:50

Минприроды опровергло увеличение стоимости оленей в 400 раз

Московский Комсомолецвчера в 15:55

В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов

RT на русскомвчера в 14:33

Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей

РБКвчера в 13:56

Минприроды опровергло резкое подорожание охотничьих ресурсов в России

Российская газетавчера в 15:03

Минприроды опровергло сообщения об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

Парламентская газетавчера в 12:45

Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК

РИА Новостивчера в 02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова намерена научить Ольгу Бузову садиться на шпагат

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова заверила, что может научить Ольгу Бузову садиться на шпагат.
Дни24 09:10
Политика

Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Энергетика

На Украину прибыло очередное судно с колумбийским углем

На Украине в порт «Южный» Одесской области прибыло очередное судно с 73 тоннами колумбийского угля, говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.
REGNUM вчера в 08:31
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Транспорт

Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве

Известия 22:04
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК 22:32
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Авто

Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили вчера в 23:52
Армия и оружие

Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Интерфакс вчера в 19:07
Политика

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после обвинений в давлении на него.
Lenta.ru 11:41
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 11:00
Кино

Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом

На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 19 сентября в 13:35
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу

Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Авто

Renault Duster получил коллекционное издание

Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.
Car.ru вчера в 23:35
Музыка

Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак

Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:11
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Кино

В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
Газета.Ru 18:44
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Здоровье

Врачи назвали необычные симптомы развития опухоли в мозге

Специалисты назвали 7 незначительных симптомов, которые могут помочь в определении рака головного мозга, сообщает «МедикФорум».
Слово и Дело вчера в 00:35
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино

Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.
Дни24 05:08
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное