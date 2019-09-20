Экономика
Газета.RuМинприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды и экологии повысило в 400 раз совокупную стоимость российской флоры и фауны. 21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей. На втором и третьем местах - косули и северные олени.
Читать в источнике
Оценить315
с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:31, Вашингтон
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 вчера в 10:03
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Гаджеты
Видеокарту GeForce GTX 1650 Ti анонсируют через месяц
Стала известна точная дате анонса видеокарты GeForce GTX 1650 Ti. Известно, что он состоится через месяц.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Происшествия
Главбуха Россельхознадзора РТ подозревают в получении 950 тысяч рублей за счет премий начальства
Главбуха Россельхознадзора РТ подозревают в получении почти миллиона рублей за счет премий начальства, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
Татар-информ 05:13
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Армия и оружие
Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».
Коммерсантъ 04:33
Футбол
Болельщики «Краснодара» призывают друг друга не быть глорами
Болельщики «Краснодара» обратился к своим товарищам после поражения от «Базеля» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Спорт день за днем 04:32
Политика
Аксенов единогласно избран главой Крыма на второй срок
Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании единогласно избрал главой республики Сергея Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.
Интерфакс 05:16
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 18 сентября в 07:59
Политика
Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
Спорт
Девять спортсменов подали иск в суд на гендиректора РУСАДА
Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe.
ТАСС 05:22
Политика
Первые С-400 в Турции будут развернуты в декабре
Первые российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в Турции в декабре текущего года.
ТАСС 05:06
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону
В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.
RT на русском 04:13
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Политика
Разведение сил в Донбассе сорвано Киевом на встрече Контактной группы
Украинская сторона сорвала разведение сил в Донбассе, так как не согласилась подписать договор, об этом сообщил представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов.
Экономика сегодня 18 сентября в 11:53