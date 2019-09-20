Экономика
RT на русскомВ России общая стоимость всех охотничьих животных возросла в 400 раз
Отмечается, что стоимость всех охотничьих ресурсов России, в которые входит 21 вид животных, составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка этих же животных на конец 2017 года — 0,6 млрд рублей.
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с чего всё началось
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.РБК19 сентября в 23:00
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В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
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В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла
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Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Спорт
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ИА «Ореанда-Новости» Девять российских спортсменов подали в Савёловский суд города Москвы иск с требованием о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L’Equipe.
Ореанда-Новости вчера в 07:54
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Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
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На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме
Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия
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Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
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Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ вчера в 20:32
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
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Политика
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Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух
Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
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Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК вчера в 22:45
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
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Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
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Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
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В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района
Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова.
ТАСС вчера в 04:52
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Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
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Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
"Основываясь на имеющийся к настоящему времени исследованиях, нет свидетельств, которые бы позволили рекомендовать физические упражнения в качестве способа предотвратить связанную с болезнью Альцгеймера деменцию или легкое когнитивное нарушение, которое характеризуется проблемами с памятью и часто ведет к деменции альцгеймерского типа", - отмечают в организации.
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Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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В Вологодской области задержали вора в законе
Правоохранительные органы задержали в Вологодской области четырех человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии.
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Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
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