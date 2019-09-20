Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.

с чего всё началось

Отмечается, что стоимость всех охотничьих ресурсов России, в которые входит 21 вид животных, составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка этих же животных на конец 2017 года — 0,6 млрд рублей.

В России общая стоимость всех охотничьих животных возросла в 400 раз

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