Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России общая стоимость всех охотничьих животных возросла в 400 раз

Отмечается, что стоимость всех охотничьих ресурсов России, в которые входит 21 вид животных, составила 267 млрд рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка этих же животных на конец 2017 года — 0,6 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК19 сентября в 23:00

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Минприроды опровергло резкое подорожание охотничьих ресурсов в России

Российская газетавчера в 15:03

Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК

РИА Новостивчера в 02:38

Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей

РБКвчера в 13:56

Минприроды опровергло данные об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

ТАССвчера в 11:50

Минприроды назвало главное богатство России

РЕН ТВвчера в 07:25

В Минприроды прокомментировали сообщения о пересчёте стоимости охотничьих ресурсов

RT на русскомвчера в 14:33

Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз

URA.Ru19 сентября в 23:54
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Политика

Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском вчера в 12:09
Политика

Вашингтон прокомментировал возможную связь Гуайдо с наркоторговцами

Заместитель помощника государственного секретаря США Кэрри Филипетти на встрече с журналистами заявила, что в Белом доме спокойно отнеслись к появлению слухов о возможной связи оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийским наркокортелем.
Московский Комсомолец 19 сентября в 18:39
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Баскетбол

Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии

Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
News.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла

РИА Новости вчера в 11:24
Авто

Lexus показал свою первую серийную яхту

Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Спорт

Девять российских спортсменов подали в суд на руководителя РУСАДА

ИА «Ореанда-Новости» Девять российских спортсменов подали в Савёловский суд города Москвы иск с требованием о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L’Equipe.
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели

Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ вчера в 20:32
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии

Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Происшествия

Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух

Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Политика

Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде

Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК вчера в 22:45
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Энергетика

Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском вчера в 06:19
Общество

Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Происшествия

В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района

Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова.
ТАСС вчера в 04:52
Армия и оружие

Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Здоровье

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

"Основываясь на имеющийся к настоящему времени исследованиях, нет свидетельств, которые бы позволили рекомендовать физические упражнения в качестве способа предотвратить связанную с болезнью Альцгеймера деменцию или легкое когнитивное нарушение, которое характеризуется проблемами с памятью и часто ведет к деменции альцгеймерского типа", - отмечают в организации.
РИА Новости вчера в 20:57
Здоровье

Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата

Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет вчера в 03:01
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия

В Вологодской области задержали вора в законе

Правоохранительные органы задержали в Вологодской области четырех человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии.
РБК вчера в 23:54
Политика

Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Авто

Названы самые дорогие и необычные автомобили, переданные в лизинг

РИА Новости вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
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