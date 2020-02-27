Экономика
ПРАЙММинприроды предлагает бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Как пишет РБК со ссылкой на концепцию, ведомство предлагает обязать бизнес оплачивать на 100% расходы по утилизации упаковки и товаров с целью, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки. Подлинность документа подтвердили несколько представителей бизнеса и федеральный чиновник.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.Ведомостивчера в 16:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Спорт
Тренер Большунова рассказал о проблемах спортсмена на «Ски Туре»
Футбол
В Италии обнаружили коронавирус у профессионального футболиста
В Италии впервые обнаружили коронавирус у профессионального футболиста, сообщает Sport.es.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры
Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
Политика
Песков: Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Со стороны Кремля не поступало предложений увековечить память политика Бориса Немцова, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Армия и оружие
Герасимов пригласил французских военных на парад 9 мая в Москве
«Будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», — подчеркнул он.
Происшествия
На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств
Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Политика
Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства
Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Ветер сорвал крышу здания в Симферополе
В Крыму до 28 февраля объявлено штормовое предупреждение: прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 28 м / с. Накануне частично остался без крыши шестиэтажный многоквартирный жилой дом в Феодосии.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
Стало известно о дошедшем до Польши коронавирусе
Как стало известно порталу Express Ilustrowany, информацию о дошедшем до страны вирусе подтверждает несколько источников, в то время как в Минздраве ее опровергают.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков
Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Хоккей
Канадский хоккеист: спорю на 100 тысяч, что Овечкин не обгонит Гретцки
Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джон Скотт считает, что Александр Овечкин не сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.