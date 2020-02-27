Экономика

ПРАЙМПРАЙММинприроды предлагает бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Как пишет РБК со ссылкой на концепцию, ведомство предлагает обязать бизнес оплачивать на 100% расходы по утилизации упаковки и товаров с целью, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки. Подлинность документа подтвердили несколько представителей бизнеса и федеральный чиновник.
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с чего всё началось

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Из 160 000 компаний в 2019 г. отчитались об утилизации только чуть больше 15 000. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. – с 8 млрд до 3,8 млрд руб.
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Lenta.ru02:57

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Российская газетавчера в 10:12

«Ведомости»: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

ТАССвчера в 18:50

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

РБКвчера в 16:26

Минприроды хочет обязать компании платить за мусор

Ведомостивчера в 16:21

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Коммерсантъвчера в 18:59
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Экономика

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Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

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