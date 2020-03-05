Общество
Gazeta.SPbМинприроды предлагает взимать экосбор за производство упаковки
Российское Министерство природных ресурсов и экологии предложило взимать экологический сбор за производство и ввоз упаковки как за готовый товар. Соответствующий проект закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
За производство упаковки предложили взимать экосбор как за готовый товар
Парламентская газета05 марта в 02:53
Минприроды России уточняет особенности реализации расширенной ответственности производителей
Концессии и инфраструктурные инвестиции05 марта в 07:07
Власти хотят изменить «экологические» сборы. Деньги могут пойти на новые мусорные заводы
NSP.ru06 марта в 02:42
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика
Путин поручил провести миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Общество
Власти Израиля изучают возможность введения карантина для приезжающих из всех стран
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что власти еврейского государства изучают возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, приезжающих или возвращающихся домой из всех стран мира.
Биатлон
Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в торговле наркотиками
16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»
Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Происшествия
В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.
Технологии
В процессорах AMD тоже нашли новую уязвимость
AMD уже отреагировала на ситуацию, заявив, что считает, что обнаруженные варианты атак не являются новыми.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
Власти Липецкой области повысили меры безопасности из-за коронавируса
Сотрудники администрации Липецкой области ввели дополнительные меры безопасности из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в стране.