Российское Министерство природных ресурсов и экологии предложило взимать экологический сбор за производство и ввоз упаковки как за готовый товар. Соответствующий проект закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Путин поручил провести миграционную реформу Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.

Общество Власти Израиля изучают возможность введения карантина для приезжающих из всех стран Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что власти еврейского государства изучают возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, приезжающих или возвращающихся домой из всех стран мира.

Биатлон Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.

Происшествия В Китае обрушилось здание отеля В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.

Космос Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.

Общество Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь» Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.

Происшествия В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.

Общество Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.