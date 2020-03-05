Общество
Gazeta.SPbМинприроды предлагает взимать экосбор за производство упаковки
Российское Министерство природных ресурсов и экологии предложило взимать экологический сбор за производство и ввоз упаковки как за готовый товар. Соответствующий проект закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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За производство упаковки предложили взимать экосбор как за готовый товар
Парламентская газета05 марта в 02:53
Производители тары просят доработать новую концепцию в сфере утилизации отходов
Интерфакс05 марта в 10:21
Минприроды России уточняет особенности реализации расширенной ответственности производителей
Концессии и инфраструктурные инвестиции05 марта в 07:07
Власти хотят изменить «экологические» сборы. Деньги могут пойти на новые мусорные заводы
NSP.ru06 марта в 02:42
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